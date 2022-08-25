"حصاد التوك شو".. الأهلي يقرر مصير "سواريش" ويدرس قائمة بـ 5 مدربين عالميين

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، : مصر من أسرع دول العالم في القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى أن النادي الأهلي يبحث عن مدرب عالمي، فضلا عن الكشف موعد اتخاذ قرار اختيار المدرب الجديد.

كشف الإعلامي أحمد موسى، أسماء المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية للأهلي الفترة المقبلة. وقال موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد “أزمة كبيرة حصلت بين مجلس الإدارة وشركة الكرة، المجلس يواجه ضغط جماهيري كبير بشأن مصير سواريش، وبعد المناقشة مع الشركة، تم إرسال استقالة من قبل عمرو شاهين، المدير التنفيذي للشركة، على الميل”، مردفا "مجلس إدارة الأهلي كان لديه توجه بالتعاقد مع الشركة المتحدة لتولي أمور الرعاية".

وأضاف موسى “الأهلي يبحث عن مدرب عالمي، وتوجد قائمة بـ 4 أو 5 أسماء مدربين عالميين، على رأسهم وحيد خليلوزيتش، الذي تأهل إلى كأس العالم 5 مرات، والثاني الكرواتي زوران ماميتش الذي كان يدرب العين الإماراتي وتأهل معه لكأس العالم للأندية»، مردفا «كيروش مطروح لكن ليس رقم واحد، متواجد كرقم 4 أو 5، الأهلي بيدور على مدرب عالمي مش نص نص، حتى لو خزينة الفريق تطلبت تدفع فلوس أكتر”.

وأوضح موسى أن قرار اختيار المدرب الجديد ستكون بعد آخر مباراة في الدوري، “الأهلي خلص مع 9 صفقات أو 10، ما بين 4 و5 من الدوري، و4 أو 5 من خارج الدوري، بينهم مهاجم صريح أفريقي يلعب حاليا في أحد الدوريات العربية، إضافة إلى التعاقد مع جناح أيسر”.

قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر كانت تمتلك نظم صحية متعددة، فالتأمين الصحي العادي كان يغطي 53% من السكان، والتأمين الصحي الشامل الذي سيطبق على كافة المحافظات بشكل تدريجي، وهناك فئات تخضع للتأمين الصحي الخاص بالشركات، وهناك شريحة من المجتمع لا تخضع لأي تأمين صحي.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن مصر من أسرع الدول في العالم في القضاء على قوائم الانتظار، وهذا بفضل المبادرة الرئاسية الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار.

ولفت إلى أن الرئيس بطلع على تقرير أسبوعي على مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن كل أسبوع يشهد إجراء آلاف العمليات، ما يقرب من 1.5 مليون حالة بتكلفة وصل لـ11 مليار جنيه سواء قلب مفتوح أو بعض الجراحات الحرجة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شهد ذروة ارتفاع درجة الحرارة، ومن الغد سيبدأ انخفاض في درجة الحرارة، ولكن ما زالت درجة الرطوبة مرتفعة.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن انخفاض درجات الحرارة يتراوح ما بين درجتين لثلاثة درجات، وسنشهد بعض نشاط الرياح ليلًا، مما يقلل من الإحساس بدرجة الرطوبة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار ارتفاع درجة الرطوبة، مشيرًا إلى أن انخفاض درجة الحرارة سيستمر أسبوع من الآن، مشيرًا إلى أن فصل الصيفي من المتوقع أن ينتهي 21 سبتمبر، ومن ثم يبدأ الخريف.