في خطاب رسمي.. رياضة البرلمان تهنئ الزمالك بلقب الدوري

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهير النادي بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم وتتويجه بمسابقة الدوري الممتاز.

 

وقال محمود حسين، في برقية تهنئة أرسلها لرئيس نادي الزمالك:"أتقدم باسمي وأسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهاني لنادي الزمالك، بمناسبة التتويج ببطولة الدوري العام لكرة القدم موسم 2012 -2022 “.

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وتابع حسين: " تشيد اللجنة بالأداء المتميز والرائع للاعبي الفريق علي مدار مباريات الموسم الذي أسفر عن تحقيق البطولة التي أسعدت جماهير النادي وعشاقه ".

 

وأضاف رئيس لجنة الشباب: "إذ تعرب اللجنة عن خالص التهاني لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة نادي الزمالك تحت رئاستكم علي تحقيق هذا اللقب في ظل الطفرة الحقيقية التي تشهدها القلعة البيضاء علي مختلف الأصعدة الرياضية".


واختتم: "مع خالص الأمنيات بدوام التقدم والتوفيق لنادي الزمالك لتحقيق المزيد من البطولات في الرياضات كافة على جميع الأصعدة المحلية والافريقية والعالمية".
 

مرتضى منصور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة الزمالك

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