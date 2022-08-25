أسعار الخضروات فى مصر اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

حيث سجل سعر الطماطم ما بين 3 إلى 4.75 جنيهات للكيلو.

- البطاطس ما بين 3 إلى 5.8 جنيهات.

-البصل ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيهات.

- الكوسة ما بين 3 إلى 5.5 جنيهات.

-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

-الفاصوليا ما بين 15 إلى 25 جنيهات.

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-الباذنجان الرومي ما بين 1.5 إلى 2 جنيهات.

-الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيهات.

-الباذنجان الابيض من 1.5 إلى 2.5 جنيها

-الفلفل الرومي البلدي ما بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

-الفلفل الحامي البلدي ما بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

- البامية 14 إلى 20 جنيها للكيلو.

-الملوخية ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات.

-الخيار البلدي ما بين 4 إلى 5.5 جنيهات.

- خيار الصوب ما بين 4 إلى 7 جنيهات

-الليمون البلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

-قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

-الثوم ما بين 5 إلى 11 جنيهات.

ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية