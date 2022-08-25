عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، بمستهل التعاملات، قفزة على مختلف أسعار الأعيرة، متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية للذهب، حيث صعدت الأوقية إلى مستوى 1763 دولارًا خلال تعاملات اليوم الصباحية، وفقًا للأسعار المعلنة من شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاءت قيمة الارتفاع فى أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنحو 5 جنيهات على مختلف أسعار الأعيرة، مما أدى إلى أن سجلت أسعار الذهب فى مصر:

عيار 21: 1080 جنيهًا

عيار 18: 925 جنيهًا

عيار 24: 1234جنيهًا

الجنيه الذهب: 8640 جنيهَا.

أسعار الذهب اليوم عالميا



ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتضيف مكاسب بأكثر من 5 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % أو ما يعادل 5.29 دولار إلى 1756.68 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "05:48 صباحًا بتوقيت جرينتش".



وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.45% تعادل 8 دولارات لتصل إلى 1769.45 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.06% إلى 19.1 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.62% إلى 873.5 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 2050 دولار.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.19 بالمئة إلى 108.42 لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ سبتمبر/ أيلول 2002 عند 109.29 والتي لامسها في منتصف يوليو.

وانخفض الدولار 0.25 بالمئة إلى 136.78 ين ياباني متراجعا عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ين.

اليورو يرتفع



وارتفع اليورو 0.18 بالمئة إلى 0.99865 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في عشرين عاما عند 0.99005 دولار يوم الثلاثاء.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.1815 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ مارس/ آذار 2020 يوم الثلاثاء عند 1.1718 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.59 بالمئة إلى 0.69475 دولار مع صعوده عن أقل مستوى في أكثر من شهر بلغه هذا الأسبوع عند 0.6856 دولار.

كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.35 بالمئة إلى 0.6212 دولار، وكان قد بلغ أدنى مستوى في شهر عند 0.6157 دولار يوم الإثنين.

3.3 مليار دولار من الصناديق العربية



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، اجتماعًا للوقوف على الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي والذي يعمل على جذب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر القيادي، أن مصر نجحت في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية في العام الجاري. مضيفًا أن الصندوق نجح أيضًا في جذب استثمارات لرؤيس أموال من القطاع الخاص في قطاعات مختلفة منها الاستثمار العقاري وتطوير الآثار والصناعي والهيدروجين الأخضر والسياحة والتحوّل الرقمي.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر خلال مستهل تداولات الخميس لدى البنك المركزي والمصارف التجارية وشركات الصرافة.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري، ليصعد إلى 22.53 جنيه للشراء، 22.64 جنيه للبيع، مقابل 22.50 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس الأربعاء، حسب نشرة البنك المركزي.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينًا، وذلك بعد ارتفاعه ما بين 18 – 12 قرشًا بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.49 جنيه للشراء، و22.72 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.59 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.54 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.