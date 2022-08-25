ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة الخميس

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، بارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.68% إلى مستوى 10174 نقطة، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.56%، وزاد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.32% إلى مستوى 10105 نقاط في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

ومن جانبه، توقع محللون فنيون أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية تراجعها حتى تصل إلى 9950 نقطة، فى إطار استمرار عمليات التصحيح على المؤشر الرئيسى.



وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسى EGX30 حوالى %0.32 مسجلا 10105 نقطة، وتراجع نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70ewi بنحو %1.1 عند 2163 نقطة، ومتساوى الأوزان EGX50 بنسبة %0.42 إلى 1893 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا %0.9 ليصل إلى 3102 نقطة.

وسجلت التداولات حوالى 1.3 مليار جنيه، فيما جرى التعامل على 194 سهما، هيمن الصعود على 33 من بينها وتراجع 100، وظل 61 دون أى تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقى نحو 682.35 مليار جنيه.

أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية



واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافى قيمة بلغت 236.3 و9.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافى 246 مليونا.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن المؤشر الرئيسى EGX30 فى طريقه لإعادة اختبار مستوى 9950 نقطة.

ولفت إلى أن تمكن المؤشر الرئيسى من الارتداد لأعلى من المستويات الحالية، سيمنحه فرصة جديدة للتحرك نحو 10300 نقطة.

من جانبه، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن عمليات جنى الأرباح والتصحيح مستمرة على مؤشرات البورصة المصرية وتدفعها للهبوط.

وتوقع تحرك المؤشر الرئسى نحو 10000 نقطة، موضحًا أن الاستقرار أعلى هذا الدعم يدفعه خلال الجلسات المقبلة إلى استعادة مقاومة 10200 نقطة بدعم انتهاء عمليات التصحيح وبدء نشاط الأسهم القيادية مجددًا.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح عيد أنه أنهى التعاملات بجلسة الأربعاء مستقرًا فى المنطقة الحمراء، مشيرًا إلى أن استقراره أعلى دعم 2160 نقطة قد يدفعه لاستعادة مقاومة 2200 نقطة.

وعلى الصعيد العربي، أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على ارتفاع أمس مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل انتعاش أسعار النفط.



وتخطى سعر النفط الخام مائة دولار للبرميل بعد إشارات إلى أن منظمة "أوبك" ربما تبحث تخفيض الإنتاج ردا على ضعف السيولة في سوق العقود الآجلة للنفط الخام والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي.



وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة لينخفض للجلسة الثامنة في تسع جلسات مع استمرار المستثمرين في جني أرباح بعدما سجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق هذا الشهر. وصعد مؤشر دبي 0.9 في المائة بعدما قفز سهم شركة إعمار العقارية 3.3 في المائة ليحقق أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من شهر.



وارتفع المؤشر القطري 0.4 في المائة لينهي سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أيام، مع صعود سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.4 في المائة ومسيعيد للبتروكيماويات 1.7 في المائة على خلفية ارتفاع أسعار الغاز.



وانخفض مؤشر الكويت 0.8 في المائة إلى 8741 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.01 في المائة إلى 1901 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 1.09 في المائة إلى 4552 نقطة.



وفي القاهرة، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية على انخفاض بنحو 0.3 في المائة إلى 10105 نقاط ليواصل خسائره للجلسة الثانية بضغط مبيعات الأجانب.



واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافيا بلغ نحو 236.3 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بنحو 9.7 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافي بيع بنحو 246 مليون جنيه.