تفاصيل الحالة الصحية للمطرب محمد ثروت بعد سفره إلى النمسا

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محمد ثروت
محمد ثروت

تصدر المطرب الفنان محمد ثروت اليوم الخميس الموافق الـ25 من أغسطس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان نجله إجرائه جراحة دقيقة في القلب بدولة النمسا.

حالة محمد ثروت الصحية

وانتابت جمهور محمد ثروت حالة من القلق ولا سيما أنه يعتبر من الأصوات المميزة التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة، ويعتبر أحد أهم الأصوات المصرية والعربية وأحد نجوم وعمالقة الطرب، متسائلين عن تفاصيل وتطورات حالته الصحية.

تفاصيل حالة محمد ثروت 

وكشف نجل الفنان محمد ثروت عن إجراء والده عملية جراحية دقيقة في القلب بدولة النمسا، لتنهال التعليقات والتساؤلات حول آخر تطورات حالته الصحية، وموعد عودته إلى أرض الوطن، بعد إجراء تلك العملية الدقيقة.

جراحة محمد ثروت

وأجرى محمد ثروت جراحة دقيقة في القلب بإحدى المستشفيات الكبري بدولة النمسا، ولايزال متواجدا هناك حيث يتمتع بصحة جيدة، بعد إجراء العملية، ويترقب التعافي من أجل السماح له بمغادرة المستشفى والعودة إلى مصر.

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تفاصيل مرض محمد ثروت

وعانى محمد ثروت من انسداد الشريان بنسبة كبيرة، ليوجه الأطباء نصيحة له بإجراء العملية في دولة النمسا، بسبب توفر المعدات والأجهزة اللازمة لذلك هناك دون عن غيرها، تزامنا مع استعداد المطرب الكبير لطرح أغنية جديدة.

أغنية محمد ثروت الجديدة

وأكد نجل محمد ثروت استعداد والده لطرح أغنية جديدة، فور عودته إلى مصر، بعد استكمال فترة العلاج، مؤكدا أنها ستكون هدية للجماهير الكبيرة العاشقة لفنه، والتي تأتي تحت عنوان "هنسيب لمين الغنا"، في إشارة إلى القيمة الكبيرة التي يتمتع بها.

محمد ثروت يخضع لجراحة بالقلب

ونشر أحمد محمد ثروت منشور له على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك" قال فيه إن والده المطرب محمد ثروت خضع لعملية جراحية، ونشر صورة له من داخل أحد المستشفيات في النمسا، أول أمس الثلاثاء، معلقًا عليها: "ألف حمد الله على السلامة يا حبيبي، ودايما منور حياتنا، ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا.

موعد عودة محمد ثروت

وأضاف ابن محمد ثروت: "الحمد الله وبفضله وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جدا بالقلب في النمسا، وبشكر كل الناس اللي سألت على والدي، سواء بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبتأسف لو مش عارف أرد على التليفون، دعواتكم بالتعافي وإتمام الشفاء على خير إن شاء الله".

تفاصيل أزمة محمد ثروت الصحية 

وتعوض أزمة الفنان محمد ثروت الصحية إلى شهر يونيو الماضي، حينما تعرض لأزمة مفاجئة، دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبري في مصر، ليقرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة له، ليتعافى بعد فترة قصيرة، ويطمئن جمهوره، إلا أن الأطباء نصحوه بإجراء الجراحة في النمسا.

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