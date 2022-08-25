سعر الجنيه الاسترليني فى مصر اليوم الخميس 25 أغسطس.. الجنيه ينخفض

شهد سعر الجنيه الاسترليني فى مصر، اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، ارتفاعًا أمام الجنيه بمستهل تعاملات البنوك، وجاء متوسط سعر الجنيه الاسترليني 22.53 جنيه للشراء، 22.64 جنيه للبيع، حسب نشرة أسعار العملات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

سجل الجنيه الإسترليني تباينًا، وذلك بعد ارتفاعه ما بين 18 – 12 قرشًا بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.49 جنيه للشراء، و22.72 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.59 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.54 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 19.15 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس الأربعاء، حسب نشرة البنك المركزي.

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ارتفاعًا طفيفًا بقيمة واحد قرش، وذلك بعد أن ارتفعت الثلاثاء نهاية التعاملات قرشين، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “19.11 – 19.18″ جنيه للشراء، و”19.19 – 19.21” جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس (EGX:CANA) ليصبح 19.11 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.21 جنيه في البنك المصري الخليجي (EGX:EGBE) والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركًا جديدًا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات “الأهلي ومصر” سجل سعر صرف الدولار 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) 19.15 جنيه للشراء 19.21 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.18 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر



صعد سعر اليورو اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس 25 أغسطس 2022 لدى البنك المركزي والمصارف التجارية وشركات الصرافة.

وزاد سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، ليصل إلى 19.00 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع عند إغلاق تداولات أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.00 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 18.95 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.02 جنيه للشراء، 19.15جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل اليورو 18.98 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس 25 أغسطس 2022 لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع حسب نشرة البنك المركزي.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر بين 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى إيجي بنك (EG Bank) بنحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيغ.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.20 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 59.98 جنيه للشراء، و62.37 جنيه للبيع.

3.3 مليار دولار من الصناديق العربية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا للوقوف على الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي والذي يعمل على جذب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر القيادي، أن مصر نجحت في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية في العام الجاري. مضيفًا أن الصندوق نجح أيضًا في جذب استثمارات لرؤس أموال من القطاع الخاص في قطاعات مختلفة منها الاستثمار العقاري وتطوير الآثار والصناعي والهيدروجين الأخضر والسياحة والتحوّل الرقمي.