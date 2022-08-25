اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني الآن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، كشف مكتب تنسيق الثانوية العامة، عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، بشكل رسمي، بعدما ترقبها آلاف الطلاب خلال الساعات القليلة الماضية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بشكل مباشر من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للكليات، بالضغط هنــــــــــــــــــا.

ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وبعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 يجب على الطلاب طباعة بطاقة الترشيح بعد معرفة النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني والتوجه إلى الكليات التي تم ترشيحهم لها لإتمام إجراءات القيد بها.

الكشف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد التباع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، في ظهر اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري.

طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة المسجلين في المرحلة الثانية وترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 حسب وزارة التعليم العالي 255 ألف طالبًا وطالبة، من إجمالي نحو 269.20 طالبًا وطالبة في هذه المرحلة.

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2022

يُذكر أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب العلمي لشعبتيى العلوم والرياضة 246 درجة فأكثر، بنسبة 60% فأكثر، حيث يبلغ عددهم 223 ألفًا و294 طالبًا وطالبة، في حين كان الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الأدبي 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% فأكثر، ويبلغ عددهم 45908 طالبًا وطالبة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 وتقليل الاغتراب

ومن المقرر أن تعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 تقليل الاغتراب بالأساس على عدد الأماكن المتاحة في الكلية المرغوب التحويل إليها، وفي الغالب تكون في حدود 10% من الأعداد المقبولة في الكلية، كما تعتمد على درجات الطالب في مجموع الثانوية العامة، ويتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعًا لتقليل الإغتراب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 ورغبات تقليل الاغتراب

ويمكن لطلاب المرحلة الأولي والثانية من الثانوية العامة التقدم لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب عبر بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من خلال رابط تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولي والثانية من الثانوية العامة، بالضغط هنا.