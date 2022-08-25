أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 25 أغسطس

شهدت أسعار الحديد استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم بالسوق المصري بعد أن تراجعت بنسب وصلت لـ 500 جنيه للطن، خلال الأيام الماضية كبداية لانخفاضات متوقعة سيشهدها سوق الحديد خلال الفترة القريبة المقبلة، يأتي ذلك بعدما استمرت الأسعار متسقرة لمدة شهر تقريبًا عن مستويات منخفضة.



وجاءت الأسعار من أرض المصنع اليوم كالتالي:

- سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 17670 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 18070 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 18050 جنيهًا للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 17570 جنيهًا للطن وسعر حديد الجارحي سجل نحو 17850 جنيهًا للطن.

حديد الكومي 18000 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 18000جنيه للطن.

كما سجل العشري 18000 جنيه للطن، والمعادي 18000 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 18000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا، والمراكبي 17850 جنيهًا، وعطية سعر 18070 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار الحديد في المصانع الاستثمار، فيتراوح متوسط سعر الطن بين 17200 و17500 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ارتفاعًا طفيفًا بقيمة واحد قرش، وذلك بعد أن ارتفعت الثلاثاء نهاية التعاملات قرشين، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “19.11 – 19.18″ جنيه للشراء، و”19.19 – 19.21” جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس (EGX:CANA) ليصبح 19.11 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.21 جنيه في البنك المصري الخليجي (EGX:EGBE) والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركًا جديدًا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات “الأهلي ومصر” سجل سعر صرف الدولار 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) 19.15 جنيه للشراء 19.21 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.18 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

صعد سعر اليورو اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس 25 أغسطس 2022 لدى البنك المركزي والمصارف التجارية وشركات الصرافة.

وزاد سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، ليصل إلى 19.00 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع عند إغلاق تداولات أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.00 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 18.95 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.02 جنيه للشراء، 19.15جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل اليورو 18.98 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.