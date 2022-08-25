عاجل.. الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. اعرف الرابط
يبحث الكثير من طلبة الثانوية العامة، وأولياء أمورهم خلال هذه الساعات عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، ورابط معرفة نتيجة التنسيق المرحلة الثانية 2022 بعد إعلانها بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
وحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس من خلال تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر رابط tansik.digital.gov.eg.
خطوات الاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
ويمكن الاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من هنا عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع نتيجة التنسيق
اختيار نوع الشهادة الثانوية العامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا
إدخال الرقم السري ورقم الجلوس وكود التأكيد
الضغط على تأكيد
ستظهر نتيجة الترشيح فور ظهورها
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