ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 وشروط وقواعد تقليل الاغتراب

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 التي ترقبها عشرات الآلاف من الطلبة وأولياء أمورهم، بعد الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت والتي انطلقت يوم الخميس الماضي واستمرت حتي أول أمس الثلاثاء.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 وكافة التفاصيل والأعداد الخاصة بالمرحلة في السطور التالية:

وانطلقت مرحلة التنسيق الثانية للشعبة العلمية بـ246 درجة أي بنسبة 60%، وبلغ عدد الطلاب 223294، بينما 238 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 58.05% وبلغ عدد الطلاب 45908 بإجمالي 269202، وأنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:

عدد الطلاب المتقدمين 265906

الشعبة العلمية 220195

الشعبة الأدبية 45711

وتخلف عن التقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 3296 طالبا وطالبة عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الانترنت من طلاب هذه المرحلة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بشكل مباشر من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للكليات، بالضغط هنــــــــــــــــــا.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022

اشترط المجلس الأعلي للجامعات، عدة قواعد لتسجيل الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات والمعاهد في التحويل المناظر وغير المناظر وذلك في حدود نسبة "10%"، كالتالي:

التحويل يكون لمرة واحدة وغير ورقي.

استيفاء كافة الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ويكون التحويل فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

المفاضلة بين الطلاب في مرحلة تقليل الإغتراب على أساس مجموع درجات الطالب.

يتم التحويل غير المناظر بعد استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، ويمكن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

السماح للطالب الذي تم ترشيحه في التنسيق إلى إحدى المعاهد الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر ويشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.