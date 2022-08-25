موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

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موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. جاءت هذه العبارة ضمن الأكثر بحثا على محركات البحث، إذ يبحث الكثير من طلبة الثانوية العامة، وأولياء أمورهم خلال هذه الساعات عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، ورابط معرفة نتيجة التنسيق المرحلة الثانية 2022 بعد إعلانها بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


موقع ولينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
 

وحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس من خلال تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني  عبر رابط tansik.digital.gov.eg.


خطوات الاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويمكن الاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من هنا عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتيجة التنسيق
اختيار نوع الشهادة الثانوية العامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا
إدخال الرقم السري ورقم الجلوس وكود التأكيد
الضغط على تأكيد
ستظهر نتيجة الترشيح فور ظهورها

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