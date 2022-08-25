الإحصاء: 3.8٪ زيادة فى الطاقة العاطلة بالقطاع العام والأعمال 2019/2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، النشرة السنوية للإنتاج الفعلي والطاقة العاطلة والمخزون من الإنتاج التام على مستـوى الأنشطـة الصناعية بمنشـآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2019/2020من أهم المؤشرات ما يلي:

الطاقة العاطلة

● بلـــــــــغ إجمــــالي قيمــــة الطاقــــة العــاطــــله 10.1ملـيار جنــيه عام 2019/2020 مقـابـل 9.7مليـــــار جنـيـه عام 2018/2019 بنسبــة ارتفاع قـــدرهـا 3.8٪، ويرجع ذلك إلى وجود نقص في الخامات وصعوبـــــات في التسويق.

بلغــت نسبــة الـطاقــــة العاطـــلة في صنـــاعة المنــتـجات الغذائية 32.3٪ عام 2019/2020، يليها صنــــــاعة المنتجــات المـواد والمنتجـات الكيميائية بنسبة 23.6% مـــن أجمالــــي قيمة الطاقة العاطلة.

الانتاج التام بسعر البيع

● بلغ أجمــــالي قيمة الإنـــتاج التــــام بسعـــــر البــــيـــع 201.8 ملـــيار جنــــيــــه عـــــــــــــام 2019/2020 مقابــل254.1 مــليـار جنيــــه عــــــــام 2018/2019 بنــــــســبة انخفاض قــدرهــا 20.6٪، وذلك بسبب انتقال بعض الشركات من احكام قانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الاعمال العام إلى أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 مثل صناعة منتجات التبغ، وانخفاض الإنتاج لبعض الأنشطة الصناعية عن العام السابق مثــــل (صناعة الفلزات القاعدية حيث بلغت نسبتها 6.0٪ من أجمالي قيمة الإنتاج التام بسعر البيع) في بعض شركات القطاع العام/الأعمال العام.

المخزون من الإنتاج التام اخر العام

بلغ إجمالي قيمة المخـزون مـن الانـتــاج التــــام آخر العام 14.6 مليـار جنيه عـام 2019/2020 مقـابـل 14.2 مليـــار جنيـــــه عـام 2018/2019 بنســبة ارتفاع قــدرها 2.5٪، ويرجع ذلـك الـى ارتفاع قيمة المـخـزون التام آخر العام في بعـــض الصناعات مثل (صناعـة المنتجات الغذائـــــية حيث بلـــغت نسبتهــا 29.6٪ وصناعـة الفلـزات القاعدية بنسبـة 30.4٪ من إجمالي قيمة المخزون من الإنتاج التام آخر العام.