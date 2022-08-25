التخطيط:294.2 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة للتنمية العمرانية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية تبلغ 294.2 مليار جنيه، بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لخطة العام المالي 2023/22.

جاء ذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2023/22 في مجال التنمية العمرانية.

وأضافت السعيد أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية وغيرها، وأن الأنشطة العمرانية تتميز بأنها ذات طابع ديناميكي سريع النمو، علاوة على فاعلية تأثيرها في دفع عجلة النمو بحكم تعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها الجغرافي، ولكونها قاسما مشتركا ومكونا أساسيا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية، فضلا عن ارتفاع الكثافة العمالية لهذه الأنشطة العمرانية التي يوسع من طاقتها الاستيعابية للعمالة على اختلاف مستوى مهاراتها.

وتابعت السعيد أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات الأنشطة العقارية تأتي في المقدمة بنسبة تناهز 53.7% (157.9 مليار جنيه) مقابل نحو 35.1% للمياه والصرف الصحي (103.4 مليار جنيه) و11.2% لأعمال التشييد والبناء (32.9 مليار جنيه).

وفيما يتعلق بمستهدفات خطة عام 2023/22، أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من المستهدف زيادة الإنتاج للقطاع من 2936.5 مليار جنيه عام 2022/21 إلى نحو 3395.2 مليار جنيه خلال عام الخطة 2023/22، بنسبة زيادة قدرها 15.6%، كما تستهدف خطة عام 2023/22 زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العمرانية بنسبة 16.3% ليبلغ نحو 1955.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1681.7 مليار جنيه خلال عام 2022/21.

وأرجع التقرير الزيادة المستهدفة إلى مواصلة تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع في مشروعات الإسكان التي تoنفذها الحكومة، فضلا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمنها قطاع التنمية العمرانية، وهي: قطاع التشييد والبناء: ومن المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 985 مليار جنيه خلال عام الخطة مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 18.1%، قطاع الأنشطة العقارية: ومن المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 14.5% ليحقق ناتجا قدره 922.4 مليار جنيه خلال عام الخطة، مقارنة بنحو 805.8 مليار جنيه خلال العام السابق، قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير: من المستهدف تحقيق ناتج قدره 48.1 مليار جنيه خطة عام 2023/22 بمعدل نمو 14.8% عن العام السابق 2022/21.