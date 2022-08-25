مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 ونظام الأندية

يلا شوت الجديد مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر اون لاين يترقب الجميع موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 حيث دور المجموعات الذي يكون في منتهى القوة للبطولة التي توج نادي ريال مدريد بلقبها في الموسم الماضي على حساب نادي ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح بالفوز بهدف نظيف بفضل تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في التصدي لتسديدات الفرعون المصري على مدار شوطي اللقاء لكن مر العام سريعًا وأصبح العالم ينتظر موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 الذي ينطلق في الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر في مدينة إسطنبول بتركيا بتنظيم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا وسيكون على رأس الحفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا في غياب محمد صلاح نجم ليفربول بعد استبعاده من قائمة المرشحين النهائية لصالح كريم بنزيما نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا لكرة القدم.





موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023





تجرى القرعة في الساعة السادسة مساء اليوم في إسطنبول بتركيا وتنقل من خلال قناة وشاشة قنوات بي إن سبورتس الإخبارية والقناة الرسمية للاتحاد الأوروبي ويشارك بها 32 ناديًا.





أندية قرعة دوري أبطال أوروبا ونظامها





يشارك في القرعة 32 ناديا يتم تقسيمهم على 8 مجموعات بواقع 4 أندية في كل مجموعة من خلال لعب مبارياتهم في الذهاب والإياب ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تقسيمهم لـ4 مستويات بحيث لا يلعب ناديان في مستوى واحد معا في مجموعة واحدة





مستويات قرعة دوري أوروبا





المستوى الأول: ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي وميلان الإيطالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني وبايرن ميونيخ الألماني.



المستوى الثاني: تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي وتوتنهام الإنجليزي ولايبزيج الألماني وإشبليية الإسباني وأتلتيكو مدريد الإسباني.



المستوى الثالث: إنتر ميلان الإيطالي ونابولي الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني وريد سالزبورج النمساوي وشاختار الأوكراني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وبنفيكا البرتغالي وباير ليفركوزن الألماني.



المستوى الرابع: رينجرز الإسكتلندي وكلوب بروج البلجيكي وسيلتيك الإسكتلندي ومارسيليا الفرنسي ومكابي الإسرائيلي وكوبنهاجن الدنماركي وفيكتوريا بلزن التشيكي ودينامو زغرب الأوكراني.





مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا





رابط مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 وينتظر أن يتوج كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني بلقب الأفضل في أوروبا خلال حفل اليوم على حساب كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وتيبو كوروتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني فيما سيتوج كارلو أنشيلوتي بلقب أفضل مدرب باعتباره الفائز بلقب دوري الأبطال على حساب يورجن كلوب مدرب ليفربول وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.





مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا

