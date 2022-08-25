الضرائب: توفير مراكز دعم للفاتورة الإلكترونية لمساعدة الممولين على الانضمام للمنظومة

الاقتصاد
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

 

مختار توفيق: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد  الشركات التي لم تلتزم  بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة وفقا لقرارات الالزام الصادرة لها 

 

   أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار " مختار توفيق " إلى أن المرحلة السابعة لمنظومة الفاتورة الالكترونية قد بدأت في 15 يونيو الماضي، لافتًا إلى صدور قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية رقم  (323 ) لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية بالفاتورة الإلكترونية، وأن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وذلك اعتبارًا من 15 / 9/ 2022  

وأوضح " مختار توفيق " أن الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السادسة والسابعة والثامنة عليها تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني، مشيرًا  إلى  أن  الشركات يمكنها تنفيذ إجراءات  التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط التالى  
     
https://profile.eta.gov.eg/signUp

 وأكد  " رئيس مصلحة الضرائب " أن المصلحة  قد وفرت العديد من  مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية  لمساعدة الممولين على الانضمام للمنظومة بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،و مأمورية الشركات المساهمة،و مأمورية الاستثمار، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية،كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

مصلحة الضرائب الفاتورة الالكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية مراكز دعم الفاتورة الإلكترونية الشركات المنضمة للفاتورة الإلكترونية

الأكثر قراءة

مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 ونظام الأندية

عاجل من البنك المركزي بشأن عمليات السحب والإيداع للأفراد والشركات

عاجل.. موعد وصول صفقة الأهلي الأجنبية الأولى للقاهرة "تمت رسميًا"

عاجل.. مدرب برشلونة السابق مرشح لخلافة سواريش في الأهلي "التفاصيل الكاملة"

بـ فرمان المستشار.. الزمالك يتراجع عن ضم صفقة القرن

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 / 2023 "محدث"

عاجل.. غضب عارم في الأهلي بسبب قرار نجم الفريق

ثبت الآن.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا الآن "نتائج القرعة"