الكويت توقف 3 شركات تأمين حتى 30 سبتمبر لتصحيح أوضاعها

أوقفت وحدة تنظيم التأمين الكويتية أنشطة التأمين لثلاث شركات تأمين حتى 30 سبتمبر المقبل، مؤكدة أن جميع الوثائق وملاحقها الصادرة من قبل تاريخ قرارات الوقف تظل سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركات باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.

الشركات الثلاثة هي: شركة الأمان للتأمين التكافلي وغزال للتأمين ودار السلام للتأمين التكافلي.

وقالت الوحدة في بيان صحافي، إن قرارات الإيقاف جاءت لارتكاب الـ 3 شركات بمخالفات من ضمنها عدم الالتزام باستكمال ودائع القانون في حالة نقصها عن الحد المشار إليه في المادة (30) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

وطالبت الوحدة الشركات الموقوفة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإيقاف فيما يحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف، لافتة إلى أن الإيقاف يرفع عن الشركات بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المحددة أعلاه.