نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 / 2023 "محدث"
أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 والتي أقيمت مساء اليوم، الخميس، الموافق 25 أغسطس 2022 في العاصمة التركية أسطنبول، عن مجموعة حديدية وأخري متوازنة.
وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على النحو التالي:-
المجموعة الأولى: أياكس أمستردام - ليفربول -
المجموعة الثانية: بورتو -
المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ -
المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام -
المجموعة الخامسة: ميلان -
المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيج -
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية -
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس
مواعيد جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا
الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر
الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر
الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر
الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر
الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر
الجولة السادسة: 1 أو 2 نوفمبر
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