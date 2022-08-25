نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 / 2023 "محدث"



أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 والتي أقيمت مساء اليوم، الخميس، الموافق 25 أغسطس 2022 في العاصمة التركية أسطنبول، عن مجموعة حديدية وأخري متوازنة.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على النحو التالي:-

المجموعة الأولى: أياكس أمستردام - ليفربول -



المجموعة الثانية: بورتو -



المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ -



المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام -



المجموعة الخامسة: ميلان -



المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيج -



المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية -



المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس



مواعيد جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا



الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر

الجولة السادسة: 1 أو 2 نوفمبر