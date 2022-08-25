مشاهدة مباراة الهلال والخليج بث مباشر الهلال اليوم تابع لايف بالدوري السعودي

يلا شوت الجديد الهلال السعودي مباشر مشاهدة مباراة الهلال والخليج اليوم يحل نادي الهلال ضيفا على الخليج في افتتاح مباريات الدوري السعودي الممتاز لعام 2022 -2023 حيث منافسات الجولة الأولى من البطولة مع دقات الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة ما يوازي الساعة العاشرة مساء حسب توقيت مكة المكرمة في لقاء قوي لكلا الفريقين سواء الضيوف الراغبين في إثبات أن فوزهم في الموسم الماضي لم يكن من فراغ لذلك يبحثون عن ضربة بداية قوية مع المدير الفني رامون دياز المعروف بشكل كبير لدى الجماهير المصرية في الدوري المصري بعد أن تولى تدريب نادي بيراميدز في فترة من الفترات وكان من المنافسين على اللقب قبل أن يرحل بسبب عدم الاستقرار الأوضاع لذلك يرفع شعار لا بديل عن الفوز في هذه المواجهة طمعا في أول 3 نقاط في الموسم الجديد في ظل المنافسة الشرسة المتوقع من الاتحاد بقيادة أحمد حجازي وطارق حامد في هذا الموسم بجانب النصر والشباب بعد هبوط نادي أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى.





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تابع لايف الهلال مباشر مشاهدة مباراة الهلال والخليج اليوم ولعب نادي الهلال السعودي عددا من المباريات القوية الودية قبل مواجهة الخليج اليوم حيث لعب ضد نوتينجهام فورست وفاز بنتيجة 6-1 ثم واجه نادي الشعلة وفاز 2-1 قبل أن يكتسح نادي الباطن بثلاثية نظيفة في الودية الأخيرة التي سبقت مواجهة الخليج وهي البروفة التي اطمأن فيها رامون دياز على عدد كبير من نجومه المميز من أجل صراع الموسم الجديد في الدوري السعودي.



ويعول تشكيل الهلال ضد الخليج على تألق إيجالو وموسى ماريجا وديلجادو في خط الهجوم من أجل تسجيل هدف مبكر خاصة مع طريقة 4-3-3 التي اعتمد عليها في الوديات الأخيرة من أجل تحفيظ اللاعبين لأدوارهم داخل الملعب بجانب وجود صالح الشهري وعبد الله الحمدان وسلمان الفرج باعتباره من أهم قائدي الفريق.





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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والخليج بث مباشر أما نادي الخليج الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة فإنه يأمل في تقديم عرض قوي أمام الهلال حامل اللقب ولذلك لعب عددا من المباريات الودية لكنه خسر من نادي الاتفاق السعودي بهدف نظيف ثم تعادل مع البحرين بنتيجة 2-2 ولذلك نترقب ما يمكن أن يقدمه في هذه المواجهة مع مدربه بيدرو إيمانويل ونجومه أندريا بوكو وصالح آل عباس وعيسى عبد الله السعيد.





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