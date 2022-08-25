الأسهم الإماراتية تربح 3.4 مليارات درهم في ختام التعاملات

ربحت أسواق الأسهم الإماراتية ما يربو علي 3.4 مليارات درهم في ختام تعاملات اليوم مدعومة بمكاسب الأسهم الكبرى مثل "أبوظبي الأول" و"إعمار العقارية".

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.672 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.675 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.101 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.69 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.2% ليغلق عند 10039.42 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام بنحو 1.19% أو ما يعادل 40.96 نقطة ليقفل عند 3462.65 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.87 مليار درهم موزعة بواقع 1.32 مليار درهم في سوق أبوظبي و545.48 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 392 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 18.3 ألف صفقة.

دعم صعود سوق أبوظبي "ارتفاع "الدار العقارية" بنسبة 3.73% و"أبوظبي الأول" بنسبة 0.91% و"أبوظبي للموانئ" بنسبة 0.59% و"أبوظبي التجاري" 0.33% و"أدنوك للحفر" 0.28%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطبًا 306.8 مليون درهم، تلاه "أبوظبي الأول" بسيولة 166.5 مليون درهم، ثم "الدار العقارية" جاذبًا أكثر من 139.4 مليون درهم.

فيما تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم العقار بقيادة "إعمار العقارية" بعد صعوده بأكثر من 4% بالتزامن مع إعلان الشركة عن توقيع شركتها التابعة "إعمار للتسوق" بتوقيع العقود النهائية اللازمة لبيع كامل حصصها في شركة نمشي "نمشي" لصالح "نون" بمقابل 1.23 مليار درهم، كما ارتفع "إعمار للتطوير" 1.25% و"ديار" 1.4%. كما ارتفع سهم "ديوا" بنسبة 0.77%.

كما ارتفعت أسهم البنوك بدعم رئيسي من صعود "دبي الإسلامي" بنسبة 0.51%، وزادت أسهم الاستثمار مع صعود "دبي للاستثمار" 0.82% و"سوق دبي المالي" 0.55%.