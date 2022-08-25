عاجل.. تعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة وهبة الله الصيرفي نائبا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

يأتي الدكاني بخبرة بأكثر من 19 سنة في مجال الاستثمار وتمویل الشركات والتخطیط الاستراتیجي، مصحوبة بخلفیة أكادیمیة وتدریب قوی من مؤسساسات أجنبیة ومحلیة.

وخلال حیاته العملیة اكتسب الدكاني، خبرة التعامل مع مستثمریین مالیین واستراتجیین بالإضافة للمؤسسات الدولیة، وخلال فترة رئاسته للأمانة العامة لاتحاد أسواق المال العربیة التي بدأت في 2019، تعامل مع تحدیات داخلیة وخارجیة، أھمھا إعادة ھیكلة شاملة للاتحاد، زیادة إیرادات الاتحاد من 190 ألف دولار أمریكي في 2019 إلى قرابة 600 ألف دولار أمریكي حتى تاریخه، وإعادة البورصات الرئیسیة في المنطقة لمظلة الاتحاد، بالإضافة إلى التعامل السریع مع الأزمة السیاسیة والمالیة في لبنان (مقر الاتحاد) و نقل أموال الاتحاد بشكل سریع لحسابات بنكیة في جمهورية مصر العربیة، الذي ضمن استمراریة الاتحاد لخدمة المنطقة العربیة.

الدكاني حصل على ماجستیر العلوم المالیة (تركیز على الاستحواذات و الاندماجات) - جامعة ویلز، المملكـة المتحـدة، عام 2013، ولديه خبرة في تمویل الشركات الأسواق المالیة العالمیة، وتقییم الاستحواذات والاندماجات.

وكان يشغل الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، وله خبرة قوية في سوق الأسهم، وعمل في عدد من الشركات بالقطاع المالي، آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة Pride Capital.

ويرى الدكاني أن البورصات العربية ما زالت تتخلف عن الأسواق العالمية في مجال الاستدامة ومجال الـESGs الحوكمة؛ موضحا أن اتحاد البورصات سبق أن أصدر أول مؤشر عربي للشركات الأقل في الانبعاثات الكربونية، ويشمل 40 شركة عربية من 9 بلدان مختلفة، ويقوم الاتحاد كذلك في هذا الإطار بالتنسيق الدائم مع المؤسسات العالمية؛ لإجراء التدريب اللازم والإفصاحات الضرورية؛ لمواكبة المؤشرات العالمية.