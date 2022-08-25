عاجل.. قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة الشيخ زايد غدًا الجمعة

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له اليوم، عن ضعف المياه عن الأدوار العليا بمناطق الأحياء (الأول - الثالث محور الكريزي ووتر) وانقطاع المياه عن مناطق (تيامو سيتي - الريفيرا) بالمدينة، لقيام الجهاز بأعمال صيانة طارئة لشبكات المياه بمدينة الشيخ زايد.

وقال الجهاز، إن فترة الصيانة تبدأ من مساء غد الجمعة الموافق 26/8/2022، من الساعة 10 مساء وحتى صباح اليوم التالي السبت الموافق 27/8/2022 في تمام الساعة 8 صباحًا.



وأهاب جهاز مدينة الشيخ زايد بالمواطنين ساكني المناطق المذكورة إلى تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب أثناء فترة أعمال الصيانة المذكورة.