وول ستريت تغلق على ارتفاع مع ترقب المستثمرين مؤتمر المركزي الأمريكي

اختتم المؤشر ناسداك تعاملات يوم الخميس على ارتفاع حاد، مدعوما بمكاسب نفيديا وغيرها من الأسهم ذات الصلة بالتكنولوجيا مع تركيز المستثمرين على مؤتمر جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن دلائل على توقعات سياسة البنك المركزي النقدية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خطابا يوم الجمعة يبحث فيه المستثمرون عن مؤشرات على مدى قوة رفع البنك لأسعار الفائدة في الوقت الذي يكافح فيه تضخما مرتفعا لأعلى مستوياته منذ عقود.

وارتفع سهم نفيديا بعد أن قدمت شركة تصنيع الرقائق توقعات فصلية أضعف من المتوقع والتي رأى العديد من المستثمرين أنها تشير إلى أن أسوأ تراجع في المبيعات قد يكون قد انتهى.

كما ارتفعت أسهم أبل وألفابت مالكة جوجل وأمازون، مما ساهم بشكل كبير في صعود المؤشر ناسداك.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي انكمش أقل مما كان يُعتقد في البداية في الربع الثاني، مما يبدد بعض المخاوف من حدوث ركود.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 59.77 نقطة أو 1.44 في المئة ليغلق عند 4200.54 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك الجمع 206.15 نقطة أو 1.69 في المئة إلى 12641.26 نقطة. وسار المؤشر داو جونز الصناعي في ركاب الرابحين، فزاد هو الآخر 332.74 نقطة أو 1.01 في المئة إلى 33298.67 نقطة.