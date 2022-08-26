تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26-8-2022

تراجعت أسعار الذهب فى مصر مع بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليفقد جرام الذهب نحو 3 جنيهات مما أدى إلى أن سجلت أسعار الذهب فى مصر:

سعر الذهب عيار 21: 1077 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 923.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24: 1230.75جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 8616 جنيهَا.



أسعار الذهب اليوم عالميا

إرتفعت أسعار الذهب حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،769.10 للأونصة وقت كتابة الخبر، ارتفع بنسبة 0.43%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD1،778.75 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1740.20 والمقاومة على USD1778.75.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.24% للمتاجرة به على USD108.36.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر سبتمبر بنسبة 0.90% لتتم المتاجرة به على USD19.08 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر سبتمبر بنسبة 1.54% لتتم المتاجرة به على USD3.70 للرطل.

23:51 25-08-2022

الذهب يستفيد من تراجع الدولار ويرتفع قبل مؤتمر جاكسون هول

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ارتفع الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار عن المستويات المرتفعة الأخيرة، بينما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول للتعرف على إشارات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.37% إلى 1757.4434 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.53% إلى 1770.80 دولار.

سيكون التركيز على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول في مؤتمر البنوك المركزية في وايومنغ يوم الجمعة للحصول على تلميحات حول استراتيجية رفع سعر الفائدة للاحتياطي الفدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

يعتبر الذهب استثمارا آمنا وسط الاضطرابات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

قام المستثمرون أيضًا بتقييم البيانات التي تظهر أن الاقتصاد الأميركي تقلص بوتيرة معتدلة مما كان يعتقد في البداية في الربع الثاني. في السوق الفعلي، سجل صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ أعلى مستوى في تسعة أشهر في يوليو.

ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.23% إلى 19.205 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.69٪ إلى 882.8275 دولارًا للأونصة، وارتد البلاديوم 5.57% إلى 2147.2944 دولار للأونصة.

كما رفع UBS توقعاته لأسعار البلاديوم بشأن "الواردات القوية المتجددة من قبل الصين"، متوقعة الأسعار عند 1900 دولار للأونصة في ديسمبر، لكنه احتفظ بتوقعات سلبية بشأن المعدن بسبب تباطؤ النمو في أوروبا وأميركا الشمالية.