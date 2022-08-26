أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-8-2022

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا فى السوق المحلية لتتراوح بين 25 و26 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، و31-32 للمستهلك حسب المنطقة، فيما ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 55 و57 جنيهًا للكيلو للمستهلك.



ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.



أسعار بورصة الدواجن



كيلو لحم الفراخ البيضاء 28.00 جنيها 29.00 جنيها

كيلو لحم الفراخ الساسو 51.00 جنيها 52.00 جنيها

كيلو لحم الفراخ البلدي 35.00 جنيها 36.00 جنيها

كيلو لحم أمهات أبيض 22.00 جنيها 23.00 جنيها





أسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض يوم 05.00 جنيهات 05.25 جنيه.

كتكوت ساسو يوم 04.75 جنيه 05.00 جنيهات.

كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيهات 03.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومي، نحو 5 جنيهات.

سعر البلدي الهجين، نحو 5.5 جنيه.



أسعار البط

كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيها 15.00 جنيها.

كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيها 15.50 جنيه.

لحم بط فرنساوي يوم 24.00 جنيها 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي يوم 47.00 جنيها 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد يوم 31.00 جنيها 32.50 جنيه.



أسعار الرومي



يأتي سعر الأوراك الرومي، ما بين 55 و65 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة، نحو 52 جنيهًا.

و سعر الكبد والقوانص، نحو 67 جنيهًا.

سعر الفيليه الرومي، نحو 170 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم



استقرت أسعار البيض، عند نفس معدلاتها، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة.



حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة نحو 56.5 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 60 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 53.5 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا حسب المنطقة.

أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 61 جنيهًا ويباع بسعر 65 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

من جانبه أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن الوزارة قامت بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

حيث شهدت أسعار البيض تراجعًا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

جدير بالذكر أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لنحو 14 مليار بيضة سنويًا بإجمالي إستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل.