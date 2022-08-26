سعر الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022 في مصر وبعض الدول العربية

سعر الذهب من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين في الآونة الأخيرة، منذ الأزمة الصحية التي ضربت العالم في 2019 والمتمثلة في جائحة كورونا، وحتى الأوضاع الراهنة والأزمات السياسية التي تعرض لها العالم وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب اضطرابا كبيرا، قافزا إلى أكبر سعر في تاريخه عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، قبل أن تهدأ الأمور نسبيا وتستقر أسعاره وأسعار العملات الأجنبية.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة الموافق الـ26 من أغسطس 2022، نفس القيمة التي شهدتها أسعار الأسواق المحلية خلال جلسة يوم أمس الخميس، والتي شهدت تراجعا بنحو جنيها لعيار 21.

تراجع سعر الذهب

وتراجع سعر الذهب مرتين متتاليتين خلال تداولات أمس الخميس، وكان التراجع الثاني محدودًا بين الأعيرة، حيث بلغ جنيهًا لعيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، و1.25 جنيه لعيار 24، ونحو 75 قرشًا لعيار 18.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في محلات الذهب اليوم 1077 جنيهًا للشراء مقابل 1072 جنيهًا للبيع، وعيار 24 سعر 1230.75 جنيه للشراء مقابل 1225.25 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 في المحلات 923.25 جنيه للشراء مقابل 918.75 جنيه للبيع، وسجل عيار 14 نحو 718 جنيه للشراء مقابل 714.75 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وشهد سعر جنيه الذهب تارجعا ملحوظا في السوق المحلية بقيمة 8 جنيهات مسجلًا 8616 جنيه، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

سعر الذهب في بعض الدول العربية اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب عيار 24 سجل 17.37 دينار

سعر الذهب عيار 22 سجل 15.92 دينار

سعر الذهب عيار 21 سجل 15.20 دينار

سعر الذهب عيار 18 سجل 13.03 دينار

سعر الذهب عيار 14 سجل 10.13 دينار

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية

سعر الذهب عيار 24 سجل 211.59 ريال

سعر الذهب عيار 22 سجل 193.96 ريال

سعر الذهب عيار 21 سجل 185.14 ريال

سعر الذهب عيار 18 سجل 158.69 ريال

سعر الذهب عيار 14 سجل 123.34 ريال

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 207.08 درهم

سعر الذهب عيار 22 يسجل 189.82 درهم

سعر الذهب عيار 21 يسجل 181.19 درهم

سعر الذهب عيار 18 يسجل 155.31 درهم

سعر الذهب عيار 14 يسجل 120.80 درهم