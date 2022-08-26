عاجل.. قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة الشيخ زايد مساء اليوم الجمعة
أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له اليوم، عن ضعف المياه عن الأدوار العليا بمناطق الأحياء (الأول - الثالث محور الكريزي ووتر) وانقطاع المياه عن مناطق (تيامو سيتي - الريفيرا) بالمدينة، لقيام الجهاز بأعمال صيانة طارئة لشبكات المياه بمدينة الشيخ زايد.
وقال الجهاز، إن فترة الصيانة تبدأ من مساء اليوم الجمعة الموافق 26/8/2022، من الساعة 10 مساء وحتى صباح اليوم التالي السبت الموافق 27/8/2022 في تمام الساعة 8 صباحًا.
وأهاب جهاز مدينة الشيخ زايد بالمواطنين ساكني المناطق المذكورة إلى تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب أثناء فترة أعمال الصيانة المذكورة.