استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لخطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة على الرغم من اتجاه المعدن النفيس لتحقيق مكسب أسبوعي، مع تركيز المستثمرين بشكل كبير على ندوة جاكسون هول للحصول على إشارات حول سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكبح التضخم.

وتماسك الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، لكنه ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1770.50 دولار.

ووضعت الانخفاضات المتقطعة للدولار الذي يتمتع بالمرونة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية.

ويحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وقال هارشال باروت، مستشار الأبحاث البارز في جنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس "إذا كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي التأكيد على أن التضخم يمثل أولوية قصوى وأنه سيواصل رفع (الفائدة) حتى يصبح التضخم تحت السيطرة رسميا... إذا استمروا في تشديد السياسة، فقد يستأنف الذهب الهبوط من جديد".

ومن المقرر أن يلقي باول كلمة الساعة 1400 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول في الولايات المتحدة.

وسيراقب المستثمرون عن كثب بحثا عن أي مؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وأي دلالات على تغيير محتمل في الإستراتيجية في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.1 بالمئة إلى 19.26 دولار للأوقية والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2140.68 دولار. ويتجه الاثنان صوب تحقيق مكاسب أسبوعية.

وزاد البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 884.27 دولار، لكنه انخفض حتى الآن للأسبوع الثاني على التوالي.