التفاصيل النهائية لقرعة الدوري الأوروبي 2022/2023

الفجر الرياضي
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي

أقيمت مساء اليوم قرعة بطولة الدوري الأوروبي نسخة 2022/2023 في العاصمة التركية إسطنبول بحضور وفد الاتحاد الأوروبي وأعضاء الأندية المشاركة في المسابقة بالنسخة الجديدة.

 

وتنافس 32 فريقًا يتم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم أربعة أندية، ولا يمكن سحب أندية من نفس الاتحاد ضد بعضها البعض. 

 

ومن أبرز الأندية الموجودة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي فشل في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي بينما يتواجد آرسنال أيضًا والذي يشارك معه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني.

 

كما يتواجد محمود حسن تريزيجيه رفقة فريقه التركي طرابزون سبور بالإضافة إلى مصطفي محمد لاعب فريق نانت الفرنسي.

 

نتائج قرعة الدوري الأوروبي الرسمية:

المجموعة الأولى: آرسنال، آيندهوفن، بودو جليمت، زيورخ.

المجموعة الثانية: دينامو كييف، رين، فناربخشة، أيك لارنكا.

المجموعة الثالثة: روما، لودوجوريتس، ريال بيتيس، هلسنكي.

المجموعة الرابعة: سبورتينج براجا، مالمو، يونيون برلين، رويال يونيون سان خيلويزي.

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد، ريال سوسيداد، شيريف تيراسبول، أومونيا.

المجموعة السادسة: لاتسيو، فينورد، ميتلاند، جراتس.

المجموعة السابعة: أولمبياكوس، قرة باج، يونيون برلين، نانت.

المجموعة الثامنة: سرفينا زفيزدا، موناكو، فيرينكفاروسي، طرابزون سبور.

 

مواعيد دور المجموعات الدوري الأوروبي

الجولة الأولى: 8 سبتمبر

الجولة الثانية: 15 سبتمبر

الجولة الثالثة: 6  أكتوبر

الجولة الرابعة:  13 أكتوبر

الجولة الخامسة:  27 أكتوبر

الجولة السادسة: 3 نوفمبر.
 

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