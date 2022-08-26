الإمارات تدعم تصريحات السعودية عن خفض محتمل لإنتاج النفط

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط

قال مصدر مطلع لرويترز يوم الجمعة إن الإمارات تتفق مع تفكير السعودية بشأن أسواق النفط وتدعم تصريحاتها الأخيرة.

وأشارت المملكة، أكبر منتج في أوبك، يوم الاثنين إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط التي وصفتها بأنها تعاني من "انفصام".

وحظي تصريح لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بشأن استعداد أوبك للتدخل وإعادة التوازن في سوق النفط بموجة من الدعم عبرت عنها الدول الأعضاء في أوبك+، من بينها العراق وفنزويلا وقازاخستان.

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