الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في عقدين



استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى الجمعة 26 أغسطس آب قبل خطاب لجيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي المنتظر على نطاق واسع في ندوة جاكسون هول.

ويترقب المتعاملون مؤشرات حول خطط الفدرالي الأميركي للتشديد النقدي بهدف الحد من التضخم عندما يتحدث باول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو قريب جدا من ذروة عقدين عند 109.29 التي سجلها في منتصف يوليو تموز. وفي أحدث تداولات خلال اليوم، كان مستقرًا عند 108.470.

وفي أوروبا، أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى انخفاض التوقعات الاقتصادية، وأثقل كاهل اليورو والجنيه الإسترليني.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.17750 دولار أميركي إذ توقعت الجهات التنظيمية المعنية في بريطانيا ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية 80%، وحذرت من "أزمة" تحتاج إلى إجراءات حكومية عاجلة.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 0.99865 دولار.

وزاد الدولار 0.3% مقابل الين الياباني الذي سجل في أحدث تداول 136.900 ين للدولار.