موعد مباراة الشباب والباطن اليوم والقنوات الناقلة لمباراة الشباب والباطن بالدوري السعودي

تعرف الآن علي موعد مباراة الشباب والباطن اليوم والقنوات الناقلة لمباراة الباطن والشباب يستضيف نادي الشباب السعودي نظيره الباطن في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن لقاءات الأسبوع الأول من الدوري السعودي الممتاز حيث تنطلق هذه المواجهة في الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر بعدما أصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وجهة لكل المحترفين الأجانب سواء اللاعبين أو المدربين فنجد أنه سيظهر به أكثر من مدرب من جنسيات مختلفة مثل البرتغالي نونو سانتو والأرجنتيني رامون دياز وغيرهم من المدربين الكبار لذلك تتجه الأنظار إلى هذه المواجهة التي يرغب فيها نادي الشباب في تحقيق الفوز الأول للدخول في دائرة الصراع مع اتحاد جدة والهلال بشكل مبكر من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي في 2022 – 2023.





موعد مباراة الشباب والباطن اليوم





يتولى تدريب نادي الشباب السعودي ضد الباطن فيسنتي مورينو ويرغب في استغلال أرضه وجماهيره من أجل تحقيق الفوز وخطف أول 3 نقاط في المسابقة بعد أن كانت البروفة الأخيرة لهذه المواجهة عندما لعب الشباب أمام العدالة في مباراة ودية قوية ظن البعض أن الفريق قد يخسرها لكنه نجح في التفوق وإثبات مدى قدراته الحقيقية في الموسم الجديد خاصة أن طريقة 4-3-3 التي سيلعب بها في الموسم الجديد ستظهر مدى الشكل الحقيقي الكبير لدى أبناء الشباب.





موعد مباراة الشباب والباطن





ويلجأ الشباب ضد الباطن إلى مجموعة اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق مثل فراس العويس وكارلوس جونيور بالإضافة إلى الوافد الجديد من نادي سيلتا فيجو وهو سانتي مينا الذي سيكون أهم أسلحة الفريق في الموسم الجديد باعتباره من الهدافين المميزين في الليجا قبل القدوم إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء المنقول على قناة إس إس سي الرياضية السعودية.





مباراة الشباب والباطن اليوم





أما فريق الباطن ضد الشباب فإنه يأمل في العودة بانتصار ثمين بعد أن كان مفاجأة الموسم الماضي من الدوري السعودي لذلك فإن مديره الفني ألين هورفات يرغب في تقديم عرض قوي بعد أن لعب وديتين في البروفة الأخيرة لهذا اللقاء فاز على الخور بهدف نظيف بعد ودية غاية في القوة قبل أن يخسر من الهلال بثلاثية نظيفة ولذلك سيكون علال مشاكل الدفاع من أهم ما يشغل هورفات.