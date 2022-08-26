برنت فوق 100 دولار للبرميل والنفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

صعدت أسعار النفط نحو دولار الجمعة 26 أغسطس آب مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب السوق لمؤشرات من رئيس الفدرالي الأميركي بخصوص توقعات رفع سعر الفائدة في كلمة يلقيها في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار أو 1.54% إلى 100.87 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار أو 1.3% إلى

93.72 دولار للبرميل.

ونزل الخامان نحو دولارين للبرميل أمس الخميس لكنهما في سبيلهما لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4% لبرنت و3% للخام الأميركي.

وساعدت بيانات أفضل من المتوقع بشأن الاقتصاد الأميركي على تبديد مخاوف الركود.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بوتيرة أكثر اعتدالًا مما كان يعتقد خلال الربع الثاني إذ خفف الإنفاق الاستهلاكي بعضًا من الضغط الناجم عن التباطؤ الحاد في تراكم المخزون.

وتلقت الأسعار دعمًا من المملكة العربية السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي أشارت يوم الاثنين إلى إمكانية خفض الإنتاج لتحقيق التوزان في سوق النفط ومعادلة تأثير زيادة الإنتاج الإيراني في حال توصل طهران إلى اتفاق مع الغرب.

وعبر أعضاء آخرون في مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقًا عن دعمهم للبيان السعودي طوال الأسبوع. وقال مصدر مطلع لرويترز إن الإمارات صارت اليوم الجمعة أحدث عضو في أوبك+ يعلن موافقته على رأي السعودية فيما يتعلق بأسواق الخام.