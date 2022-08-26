البورصة اليابانية تغلق على ارتفاع طفيف



أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف الجمعة 26 آب أغسطس بعدما تخلت عن بعض مكاسبها في أوائل المعاملات مع ترقب المستثمرين لخطاب رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول للبحث عن أي دلائل بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع بنسبة 0.57% عند 28641.38 نقطة، بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 28792.93 نقطة.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا أيضًا عن بعض مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.15% عند 1979.59 نقطة.

وتلقت السوق دعمًا من الارتفاع الذي قادته أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت الليلة الماضية مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية، إذ كان العديد من مسؤولي الفدرالي متحفظين تجاه معدل رفع أسعار الفائدة الذي سيوافقون عليه في اجتماعهم الشهر المقبل.

وسيلقي باول كلمة في الندوة السنوية للفدرالي الأميركي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.

وسجل نيكي انخفاضًا أسبوعيا بنسبة 1%بعدما ارتفع على مدى 3 أسابيع.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، وعددها 225، ارتفع 134 سهما مقابل انخفاض 83 واستقرار 8.

وسجلت أسهم الشركات الصناعية أفضل أداءً، يليها أسهم شركات المواد الأساسية والتكنولوجيا، بينما كانت أسهم شركات الطاقة الخاسر الأكبر بعد انخفاض أسعار النفط الخام الليلة الماضية.