البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

أعلن بنك الشعب الصيني اليوم، ضخ ملياري يوان /نحو 291.82 دولار أمريكي/، في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2 % وفقا للبنك الذي أفاد أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ "الريبو العكسي" عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبل.