اليابان يعتزم تقديم 30 مليار دولار مساعدات للتنمية في إفريقيا

الاقتصاد
علم اليابان
علم اليابان

يعتزم اليابان تقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في إفريقيا، وذلك في مؤتمر يعقد بتونس مطلع الأسبوع.

وذكرت صحيفة "سانكي شيمبون" اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة والتي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد)، والذي سيشارك فيه عبر الإنترنت، لأنه ما زال يتعافى من الإصابة بكورونا.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، ومنها: الأمن الغذائي في إفريقيا، تغير المناخ، وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة.

ويعد مؤتمر "تيكاد الثامن" الأول منذ عام 2019 والثاني الذي يُعقد في إفريقيا، وتستضيفه الأمم المتحدة بالمشاركة مع البنك الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

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