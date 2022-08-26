بورصة أبوظبي ترتفع مع صعود أسعار النفط واستقرار دبي

أغلقت سوق الأسهم في أبوظبي على ارتفاع يوم الجمعة مع صعود أسعار النفط، غير أن مؤشر دبي أنهى التعاملات دون تغير بعد مكاسب على مدى جلستين.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة مدعوما بزيادة 1.4 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الدولة.

وزادت أسعار النفط الخام، التي تعتبر محفزا رئيسيا للأسواق المالية في الخليج، بما يصل إلى دولار، بعدما أدت بيانات أمريكية جديدة إلى تراجع المخاوف من الركود، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة ترقبا لخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وذكرت رويترز يوم الجمعة نقلا عن مصدر مطلع أن الإمارات تتفق مع تفكير السعودية بشأن أسواق النفط الخام.

وأشارت السعودية، أكبر منتج في أوبك، يوم الاثنين إلى إمكانية خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط.

وقال فادي رياض، محلل السوق لدى كابكس دوت كوم إن بورصة أبوظبي شهدت أداء إيجابيا مع تغيير أسعار النفط اتجاهها.

وحقق مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي ثالث مكسب أسبوعي وبلغ 1.3 بالمئة، على الرغم من إغلاقه دون تغيير، إذ عوضت مكاسب الأسهم المالية خسائر أسهم العقارات.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 بالمئة، بينما تراجع سهم إعمار العقارية 1.8 بالمئة.

وقفز سهم شركة التطوير العقاري يوم الأربعاء بنسبة أربعة بالمئة، بدعم خططها لزيادة حد الملكية الأجنبية.