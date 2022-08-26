مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم بث مباشر الزمالك 26/8/2022 يلا شوت بالدوري

يلا شوت الجديد الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم يستقبل استاد برج العرب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم ضمن لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري التي تبدأ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ما يوافق الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية في مباراة أصبحت تحصيل حاصل بعدما توجت كتيبة القلعة البيضاء بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي مع المدرب جوسفالدو فيريرا والمرة الرابعة عشرة في تاريخها لذلك فإنه ينتظر أن يلعب بمجموعة كبيرة من البدلاء في مواجهة حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي الذي يرفع شعار الثأر من الفريق الأبيض بعد الخسارة من الدور الأول بهدفين مقابل هدف ولذلك يحاول تصحيح المسار من أجل تحقيق فوز شرفي في نهاية الموسم يضمن اقترابه من الأربعة الكبار.





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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري بعد تعادله مع الاتحاد السكندري 1-1 في الجولة الماضية وإن كان زعيم الثغر قد سجل هدفا لنجمه إبراهيم حسن من منتصف الملعب في مرمى محمد عواد لكنه لم يعكر من صفو أجواء احتفال مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور الذي كان قد فاز على فاركو بهدف نظيف وتسببت خسارة بيراميدز أمام فيوتشر في تتويجه بشكل رسمي.





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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اون لاين ويمنح فيريرا في تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي بيوسف أسامة نبيه في خط الهجوم ومعه محمود عبد الرازق شيكابالا وسيد عبد الله نيمار من أجل تسجيل هدف مبكر في مرمى فريق حسام حسن الذي يريد أن يتوج مجهوده في هذا الموسم بعدما تولى المسؤولية خلفًا للمدرب معين الشعباني.





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يلا شوت الزمالك مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم أما حسام حسن في مباراة الزمالك والمصري فإنه يحتل المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة ضمنت له البقاء في الدوري بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل والفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف ثم التعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 2-2 ولذلك فإن حسام حسن يريد البناء على ذلك أمام الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 76 نقطة ولا شك أن العميد يمتلك بين صفوف أبناء بورسعيد عددا من اللاعبين المميزين مثل جريندو وإلياس الجلاصي وعمرو مرعي الذين يشكلون خطرا كبيرا على دفاع القلعة البيضاء في موقعة الليلة المنقولة على قناة أون تايم سبورتس 1.





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