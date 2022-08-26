مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا بث مباشر بيراميدز اليوم 26-8-2022 يلا شوت الجديد بالدوري
يلا شوت الجديد بيراميدز بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم يحاول نادي بيراميدز تضميد جراحه بشكل سريع أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز وذلك بعدما خسر من فيوتشر بهدف نظيف في الجولة الماضية التي شهدت طرد هاني سعيد المدير الرياضي للنادي لذلك يبحث عن الفوز في موقعة الليلة التي تنطلق في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة تحت إشراف وقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس الذي رفض التفريط في الوصافة لهذا الموسم خلال مواجهة أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا الذي يرغب في مواصلة عروضه القوية أمام الأندية الكبيرة في الدوري المصري.
مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا
رابط يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا مباشر يحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 68 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 67 نقطة ولذلك فإن تاكيس يريد التعويض سريعا بعد أن كان قد فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من فيوتشر بهدف بعد مباراة عصيبة أهدت اللقب للقلعة البيضاء بشكل رسمي وجعلته يحتفل به أمام الاتحاد السكندري ولذلك فإن تاكيس سيواصل اللعب بطريقة 4-3-3 التي لجأ إليها في المباريات خاصة أن هناك ثقة كبيرة من مجلس الإدارة في ضرورة استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.
مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم
اون لاين مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم ويعتمد تشكيل بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا على وجود الثلاثي الهجومي فخري لاكاي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي الذي تردد أنه اقترب من الانتقال إلى نادي الزمالك بجانب قوة أحمد فتحي في الجبهة اليمنى ومحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر الذي سيمثل خطورة كبيرة على دفاع سيراميكا كليوباترا.
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يلا شوت حصري مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا مباشر على الجانب الآخر من هذه المواجهة فإن فريق سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 37 نقطة ويخطط للوصول إلى النقطة 40 مع مدربه أحمد سامي ونجومه شادي حسين وباسم مرسي ومحمد إبراهيم من أجل تحقيق الثلاث نقاط بعدما كان قد تعادل مع فيوتشر بنتيجة 1-1 ثم تعثر في فخ التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق لذلك يبحث أحمد سامي عن 3 نقاط غالية على حساب بيراميدز خاصة أن فريقه يمتلك الإمكانيات الهائلة التي ستمكنه من تحقيق أهدافه بشكل كبير في هذا الموسم على أمل أن يكون الموسم القادم بشكل أفضل مع بعض الصفقات الجديدة.