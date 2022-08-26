من تشجيع التعليم لدعم الإنتاج المنزلي.. رحلة نجاح الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود

رحلت عن عالمنا الاميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سُعود، وفق ما أعلن الديوان الملكي السعودي الخميس:انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

لم تُعلن أي تفاصيل تتعلق بسبب وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود. وكان لعبير آل سعود خطواتها الناجحة في عالم الأعمال، حيث شغلت الراحلة منصب الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسلامة المرورية وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب ثم عينت سفيرة للمسؤولية الاجتماعية لدى الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في عام 2018.

تشجيع التعليم

الأميرة عبير هي إحدى بنات الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وهي زوجة الأمير فهد بنت تركي الثاني بن عبدالعزيز آل سعود، وأما أولادها فهم الأمير عبدالعزيز والأميرة نورة المتزوجة من الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، الأميرة الجوهرة والأميرة سارة، ولقد نشطت الأميرة عبير في المجالات الإنسانية، فسعت تشجيع التعليم في بلادها والعمل على إدخال طرق تعليمية حديثة.

إدارة الأعمال

كما قامت بدعم الإنتاج المنزلي، وهي إحدى السيدات الناشطات في مجال إدارة الأعمال في السعودية حيث تمتلك شركة توب ديزاين العاملة في المملكة العربية السعودية.

لم تستطع الوصول إلى تاريخ ميلاد الأميرة عبير بشكل دقيق وبالتالي لم نتمكن من تحديد عمرها بدقة، ولكن يعتقد بأنها في العقد الخامس من العمر، وقد نشطت في المجال الإنساني ولها العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية من ضمنها الاهتمام بمجال التعليم حيث عملت على دعم الطلاب، ودعت إلى الانفتاح الفكري ضمن الصفوف.

أولادها

تزوجت الأميرة عبير من الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، وأثمر زواجهما عن أربعة أولاد وهم:

الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي وهو من مواليد عام 1990، حيث شغل منصب نائب أمير منطقة الجوف سابقًا. والأميرة نورة بنت فهد بن تركي وهي زوجة الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز ولها منه ثلاثة أولاد، والأميرة الجوهرة بنت فهد بن تركي وهي زوجة الأمير فيصل بن منصور بن متعب بن عبد العزيز ولها ابنة واحدة هي الأميرة هيفاء، والأميرة سارة بنت فهد بن تركي.