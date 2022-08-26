سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

شهد سعر الدولار في سوريا، اليوم الجمعة 22 أغسطس 2022، تراجعًا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا



وتراجع سعر الدولار اليوم، في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 4450 ليرة للشراء، و4475 ليرة للبيع، مقابل 4460 ليرة للشراء، و4500 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الخميس، حسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4450 ليرة للشراء، و4475 ليرة للبيع، مقابل 4457 ليرة للشراء، و4502 ليرة للبيع، عند إغلاق تداولات أمس الخميس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 5243 ليرة للشراء، و5283 ليرة للبيع، مقابل 5273 ليرة للشراء، و5330 ليرة للبيع، بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

صعد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراجع إلى مستوى 1183 ليرة للشراء، و1193 ليرة للبيع، مقابل 1186 ليرة للشراء، و1199 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الخميس.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى مستوى 1209 ليرة للشراء، و1219 ليرة للبيع، مقابل 1211 ليرة للشراء، و1225 ليرة للبيع، بنهاية تداولات أمس.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبلغ 14456 ليرة للشراء، و14562 ليرة للبيع، مقابل 14495 ليرة للشراء، و14650 ليرة للبيع، بنهاية تداولات أمس الخميس.

وأقرّ مجلس الشعب السوري مشروع موازنة العام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار دولار، مع تخصيص نحو نصف اعتماداتها للدعم الاجتماعي، على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة بعد أكثر من عقد من الحرب.

وبعدما بات غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد 10 سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد ومقدّراته، عدا عن تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، تتضاءل تدريجيًا قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور سعر صرف الليرة السورية.



وبلغت اعتمادات الموازنة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، 13.325 مليار ليرة سورية، أي ما يُعادل 5.3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد بـ 2512 ليرة مقابل الدولار، وفقا لما نقلته "فرانس برس".