البورصة تربح أكثر من 11 مليار جنيه خلال أسبوع

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، نحو 11.1 مليار جنيه; ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 692.8 مليار جنيه مقابل 681.7 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 1.6%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي أكس 30" بنسبة 1.91 في المائة; لينهي التعاملات عند مستوى 10287.27 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 2.37 في المائة; ليبلغ مستوى 2210.32 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي أكس 100" الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 2.52% إلى قيمته; ليبلغ مستوى 3171.8 نقطة.

وأشار إلى تراجع قيم التداول; لتسجل نحو 16.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 3.934 مليون ورقة منفذة على 299 ألف عملية مقارنة بنحو 21.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت نحو 5.107 مليون ورقة منفذة على 315 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له. واستحوذت الأسهم على نحو 47.61% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.39 % خلال أسبوع.

وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 84.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة.. بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.6% والعرب على 5.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 899.7 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 100.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المسثتمرين المصريين استحوذت على 74.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام الجاري بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 17.4%، واستحوذ العرب على 8.2%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 15.592 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بنحو 1.808 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

مصر للألمنيوم: ندرس عرض زيادة رأس المال على مستثمر استراتيجي

أعلنت شركة مصر للألمونيوم، عن دراستها زيادة رأس المال المصدر خلال الفترة القادمة عبر طرحها على مستثمر استراتيجي من خارجها في إطار خطة لتعزيز الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من مصر للألومنيوم للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول اعتزام صندوق الاستثمارات العامة السعودى المشاركة فى زيادة رأسمال الشركة.

وأشار الإفصاح إلى أن مصر للألومنيوم تفكر فى هذه الزيادة منذ يونيو الماضى للحفاظ على معدل الإنتاجية الحالي البالغ 320 ألف طن سنويا.