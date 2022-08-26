ميناء دمياط يتداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان أصدرته اليوم /الجمعة/، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 10226 طن تشمل: 4630 طن أسمنت و3500 طن يوريا و796 طن رمل و1300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الواردات من البضائع العامة 58461 طن تشمل: 14775 طن ذرة و6600 طن قمح و2500 طن فول صويا و1470 طن أبلاكاش و1644 طن خشب زان و15500 طن سلاج و1864 طن حديد و11400 طن خردة و2708 طن رخام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1011 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 82 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2104 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78767 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 159747 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 3786 شاحنة.