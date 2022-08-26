غدا.. انطلاق مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية

تنطلق غدا السبت، النسخة الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية "تيكاد 8" الذي سيعقد في العاصمة التونسية تونس هذا العام، حيث تواصل اليابان وهي شريك إنمائي طويل الأمد لإفريقيا، إضفاء ثقلها الاقتصادي على تقدم القارة.



وخلال يومي 27 و28 أغسطس الجاري، سيجمع مؤتمر TICAD8 مندوبين من جميع أنحاء القارة، بما في ذلك مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

وذكر البنك الأفريقي للتنمية، في بيان له اليوم، أنه من المتوقع أن تقدم اليابان المزيد من الدعم لتعزيز تطوير البنية التحتية للاتصالات في القارة وللمساعدة في معالجة الأمن الغذائي.

ومن خلال التعاون المستمر مع اليابان، تواصل مجموعة بنك التنمية الأفريقي تعزيز النمو القوي والشامل والمستدام في إفريقيا.

وينظم الحدث كل من الحكومة اليابانية ومكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي.

وتشارك مجموعة بنك التنمية الأفريقي في تنظيم العديد من الأحداث الجانبية الرسمية خلال التيكاد 8، وسيكون بعضها افتراضيًا وستكون جميع أحداث TICAD8 الرئيسية بمثابة تجمعات شخصية.

وسيلقي رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا بيانا رئيسيا خلال الجلسة العامة لمؤتمر تيكاد 8 حول الاقتصاد، كما سيلقي ملاحظات رئيسية في منتدى أعمال TICAD8.

ويلتقي أديسينا بكبار المسئولين الحكوميين اليابانيين والقادة الأفارقة والمشاركين من رجال الأعمال، وستغطي المناقشات فرص الشراكة لزيادة الدعم للتحول في إفريقيا مع إعادة بناء القارة بشكل أفضل من جائحة Covid-19.

وتتمتع الحكومة اليابانية ومجموعة بنك التنمية الأفريقي بعلاقة مميزة، فاليابان هي واحدة من أكبر المساهمين في المؤسسة.

وشاركت اليابان مؤخرًا في التجديد الخامس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقية، ذراع الإقراض الميسر لمجموعة البنك الدولي، وفي الزيادة السابعة لرأس المال العام لبنك التنمية الأفريقي.

وتصدرت اليابان وبنك التنمية الأفريقي مبادرة تعزيز مساعدة القطاع الخاص لإفريقيا، وهي الشراكة الثنائية الأكبر والأطول أمدا بين مجموعة بنك التنمية الأفريقي وأحد الدول الأعضاء فيها، وتشمل المكونات الأربعة لهذه المساعدة: التمويل المشترك المعجل؛ قروض غير سيادية صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي، وخطة تمويل استثمارات القطاع الخاص.

وتدعم هذه المكونات الأربعة تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص لبنك التنمية الأفريقي.

وتم تنفيذ مبادرة مساعدة القطاع الخاص المعززة لإفريقيا بنجاح على ثلاث مراحل من عام 2007، وعلى مر السنين، ساهمت مجموعة بنك التنمية الأفريقي واليابان - من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي - بنحو 5.2 مليار دولار في الاستثمارات في العمليات السيادية وغير العمليات السيادية.

كما استثمروا 86.9 مليون دولار في المساعدة الفنية وبناء القدرات ويتم التفاوض على المرحلة الخامسة من EPSA وسيتم الإعلان عنها خلال TICAD8.

وتروج مجموعة بنك التنمية الأفريقي لأجندات التنمية المتوافقة مع الحكومة اليابانية لتسهيل الأمن الغذائي وتغير المناخ والصحة والرقمنة وإدارة الديون في جميع أنحاء قارة إفريقيا.