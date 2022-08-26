قومي المرأة يثمن قرار مدبولى بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية"

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء لاصداره القرار رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات قادمة، والذى يضم في عضويته كل من الدكتورة ماريان أمير عازر، والدكتورة رشا راغب.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بهذا القرار الذى يعكس نهج الدولة المصرية فى تمكين المرأة ودعمها، ويؤكد الثقة فى قدرات المرأة وامكانياتها.

كما يتقدم المجلس بخالص التهاني إلى كل من الدكتورة ماريان عازر والدكتورة رشا راغب، مؤكدة أنهما تستحقان الاستمرار فى هذا المنصب عن جدارة ، وهذا يعكس نجاحهما خلال السنوات الماضية، متمنية لهن المزيد من النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتوريق والضمانات المنقولة.

أعلن مجلس الوزراء عن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات.

وشمل القرار تعيين كلا من الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، وأحمد عبد الرحمن، نائبان لرئيس مجلس الإدارة.

ووفقًا للقرار؛ يضم مجلس إدارة الهيئة أحد نائبي محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك، بجانب عضوية كلًا من الدكتور أشرف العربي والدكتور خالد سري صيام والدكتورة ماريان عازر وطارق منصور، كأعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم، ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 353 لسنة 2022 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2022.