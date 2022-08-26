سعر الريال السعودي فى مصر بختام تعاملات الجمعة

شهد سعر الريال السعودي فى مصر، اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022، تباينًا أمام الجنيه المصري، لدى البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة في ظل العلطة الإسبوعية للقطاع المصرفي بمصر.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع حسب نشرة البنك المركزي.

فيما تباين سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع أمس.

ولم يتغير سعر الريال السعودي في بنك مصر بتعاملات صباح اليوم، ليبقى عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك التجاري الدولي CIB ليتداول عند 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، نحو 19.13 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، مقابل 19.15 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وصعد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى مستوى 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، زاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، إلى نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، مقابل 19.11 جنيه للشراء 19.21 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم في مصر

وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، ليصل إلى مستوى 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل 19.00 جنيهًا للشراء، و19.08 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وصعد سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، مقابل 19.00 جنيهًا للشراء، و19.13 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر، زاد سعر صرف اليورو اليوم إلى نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، مقابل 19.00 جنيهًا للشراء، و19.13 جنيه للبيع أمس.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي صعودًا إلى نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، 19.15جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وزاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.63 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع، مقابل 22.53 جنيه للشراء، 22.64 جنيه للبيعأمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الأسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري إلى نحو 22.55 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع، مقابل 22.49 جنيه للشراء، و22.72 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر في بنك مصر.

فيما تباين سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، ليتداول عند مستوى 22.58 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع، مقابل 22.59 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عند مستوى 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.20 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع أمس.

بينما قفز سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 62.12 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع، مقابل 59.98 جنيه للشراء، و62.37 جنيه للبيع أمس.



وقرر حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

كما تم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

كما قرر البنك المركزي المصري، الخميس 25 أغسطس/آب 2022، زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.