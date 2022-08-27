أسعار العملات العربية فى مصر اليوم السبت 27 أغسطس 2022

سجلت أسعار العملات العربية فى مصر استقرارا اليوم السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢، مع استمرار الإجازة الأسبوعية في البنوك، ليسجل الريال السعودي في البنك الأهلى 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 60.03 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي المصري.

أسعار الريال السعودي



سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهرت مؤشرات التداول ببنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة، فوصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فوصل سعر الريال السعودي إلى 4.9868 للشراء، و5.0486 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.002 للشراء، 5.051 للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

تحويلات المصريين في الخارج



وسجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021-2022 ارتفاعًا بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021).



أسعار العملات الأجنبية

ارتفع سعر اليورو بنهاية التعاملات اليوم واحد قرش، بعد ما ارتفعت في بداية التعاملات ما بين 6 - 12 قرشا شراء وبيع، بالبنوك المصرية.

وسجل سعر صرف اليوروفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.07 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.05جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.09 جنيه للشراء، 19.28جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل اليورو 19.05 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة واحد قرش في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولاراليوم ما بين "19.12 - 19.19" جنيه للشراء، و"19.20 - 19.22" جنيه للبيع.

وسجل الدولارأقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.12 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.22 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولاروالعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء 19.22جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.19 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.14 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 1 - 4 قروش، وذلك بعد ارتفاعه بداية التعاملات ما بين 4 - 7 قروش شراء وبيع، بالبنوك المصرية.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.55 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.53 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.58 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.53 جنيه للشراء، و22.80 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.63 جنيه للشراء، 22.73 جنيه للبيع.