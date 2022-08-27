تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت بمحافظة الشرقية

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أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب فى محافظة الشرقية خلال ختام تعاملات اليوم السبت  27 أغسطس 2022، بقيمة 3 جنيهات.

 

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار الذهب على المستوى المحلي والعالمي.


أسعار الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 22 نحو 1233جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 21 نحو 1079 جنيها مقارنة 1076 جنيها فى التعاملات الصباحية أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل  سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18: 925 جنيها مقارنة 921 جنيها فى التعاملات الصباحية أمس.

سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 8632  جنيها مقارنة 8528 جنيها فى التعاملات الصباحية أمس.


سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو  الذهب اليوم السبت نحو 1.2 مليون جنيه.


بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت نحو 1739 دولار.

أسعار الذهب محافظة الشرقية المستوى المحلي اسعار جرام الذهب

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