حظك اليوم 27 أغسطس - نصيحة ثمينة لمواليد برج الجوزاء.. تعرف عليها

يولد أصحاب برج الجوزاء من 21 آيار إلى 20 حزيران، وينتمي هذا البرج إلى عنصر الهواء؛ مما يجعله مرتبط بالأمور العقليّة، وكما أنّه تابع لحُكم كوكب عُطارد.



توقعات برج الجوزاء

لا تنظر للخلف مرة أخرى وتتذكر خسائرك التي تكبدتها في مشاريعك التجارية السابقة، وركز فقط في التخطيط لمستقبلك وإبتكار أفكار لمشاريع أخرى تساعدك على النجاح.



ويرصد "الفجر الفني"، مميزات برج الجوزاء التي يمتلكها أصحابه:



1/ يستطيع التعبير عن نفسه بسهولة ووضوح، ويمتلك أسلوب مميز عند التحدّث مع الآخرين؛ مما يُساعده على تحقيق النجاح.



2/ يحب تكوين الكثير من الصداقات الجديدة. يُحب مواجهة التحديّات التي تُحفّز عقله وتفكيره.

3/ يدفعه فضوله للبحث عن كل شيء؛ مما يجعله يمتلك معلومات عن كل شيء حتى لو كانت قليلة.

4/ يُحب مُشاركة آرائه والتكلّم عنها. يُعطي نصائح جيدة، وخصوصًا في الأمور الاجتماعية.

5/ يُساعد الآخرين على التخلص من اكتئابهم وتخطي لحظاتهم العصيبة باستعمال حس الدعابة.

6/ ينال إعجاب زملائه ورؤسائه في بيئة العمل بسبب مهارات التواصل وانفتاحه عليهم؛ ولأنّه دائمًا ما يطرح الأسئلة حول أعماله، كما أنه يؤديه بأفضل ما يُمكن.