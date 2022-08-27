أسعار الأسماك اليوم السبت 27-8-2022 في سوق العبور

حافظت أسعار السمك اليوم على استقرارها فى السوق المحلية، وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و50 جنيهًا – حسب المنطقة – وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 20 و33 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و40 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و70 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و84 جنيهًا.

وسجل كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 86 و200 جنيه، ودارت أسعار المكرونة السويسى حول 60 و84 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).



أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغ سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 70 و250 جنيهًا.



أسعار السمك البورى



وبدأت أسعار سمك البورى من 70 إلى 100 جنيه، فيما بلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 120 و130 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.



المزارع السمكية



وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالي الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كجما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كجما سنويًا،وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 نحو 35 ألف طن.

اسعار أعلاف الأسماك



هنالك عدة أنواع لعلف السمك، يحتوي كل منها على مكونات بنسب خاصة به، إذ تتراوح نسب البروتين والفيتامينات من نوع إلى آخر.

كما يطلق على علف السمك تسميات تتعلق بكل نوع وذلك بالاعتماد على خواصه ومواصفاته، وفيما يلي سنتحدث عن ثلاثة أنواع أساسية وهي: العلائق الطافية في علف السمك تُصنع هذه العلائق عن طريق أسلوب البثق في صناعة علف السمك، وتسمى بالعلائق الطافية لأنها تطفو في الماء لفترة من الوقت. بالإضافة إلى ذلك تتميز العلائق بهذه الصفة لتتمكن الأسماك من تناولها وهي طافية قبل أن تصل إلى القاع، وعادةً تتكون من فول صويا، ومسحوق سمك، وكسب عباد الشمس، وبالتأكيد لا بد من وجود البروتين.

العلائق الغاطسة في علف السمك يمكن من خلال عملية البثق تصنيع علف سمك بعلائق نصف غاطسة، وهذه العلائق لا تكون طافية بل تغطس بشكل يمكن التحكم بسرعة هبوطها. مما يمكن الأسماك من التقاطها قبل غطسها إلى القاع، وتتكون هذه الأعلاف من مجموعة من المواد ومنها نسب مختلفة من البروتين، ويختلف سعر كل منها حسب اختلاف نسبة المواد. برنامج تسمين العجول علف السمك البحري يعتبر علف السمك البحري من أنواع العلف التي تتميز بجودة موادها الخام الطازجة، حيث أنه يتكون من نسبة عالية من البروتين، مما يساعد على سرعة تحلله وسهولة هضمه إلى حد كبير.